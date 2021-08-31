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الصحة: سلالة كورونا المنتشرة في مصر «حجم عائلي»

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 11:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 11:30 م

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن سلالة كورونا المنتشرة حاليًّا في مصر (دلتا) "حجم عائلي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن هذه السلالة ليست الأشرس لكنّها الأسرع والأقوى انتشارًا، مؤكدًا رصد حالات كثيرة لأسر كاملة أصيبت بالفيروس.

وأشار إلى أن الأعراض متشابهة بين الحالات المصابة، وهي صداع مستمر وآلام في الحلق ورشح في الأنف وفقدان لحاستي الشم والتذوق، إلى جانب شم روائح غريبة.

في سياق متصل، أكّد النادي أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين للتسجيل من أجل الحصول على لقاحات كورونا، لكنّه أوضح أن الأزمة تكمن في أن الاستيعاب ليس بنفس درجة إقبال المواطنين.

وصرّح عضو اللجنة، بأن تحديث بروتوكول العلاج الذي أجرته الوزارة هذا الأسبوع هو التحديث الخامس، وهو يستند إلى دراسات محلية وعالمية ورصد مدى الفاعلية التي حقّقتها.

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