إحالة 32 طبيبًا وممرضة وإدارى للتحقيق بالمحلة

قرر اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إحالة 32 طبيبًا وممرضة وفنى وإدارى من العاملين فى وحدات صحة قرى بلقينا، وصفط تراب، والهياتم، للتحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل خلال المواعيد الرسمية، بعدما رصد ذلك فى مروره المفاجئ على تلك المنشآت.

وأكد رئيس مدينة المحلة، أن جميع الوحدات المحلية والمنشآت الخدمية بقرى مركز المحلة ستشهد خلال الفترة القادمة زيارات مفاجئة، لمتابعة مدى سير العمل، و متابعة شكاوى المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الانضباط الوظيفي لجميع المصالح الحكومية التابعة للقرى، ومدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية.