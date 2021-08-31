مستشار النمسا يعرب عن تقديره لما قدمته ميركل لأوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد المستشار النمساوي زباستيان كورتس بالأعمال التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أجل أوروبا.

وقال كورتس اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل بالعاصمة الألمانية برلين إنه يقدر بصفة خاصة "الثروة المذهلة من الخبرة التي جلبتها أنجيلا ميركل إلى جميع المناقشات والمباحثات".

وأضاف أن المجلس الأوروبي سيفقد برحيل ميركل عن منصبها "رئيسة حكومة صاغت وشكلت الاتحاد الأوروبي على نحو لم يفعله آخرون".

وتوجه كورتس بالشكر للمستشارة "على الإنجازات الهائلة التي تم تقديمها هنا للاتحاد الأوروبي على نحو يتجاوز ألمانيا".