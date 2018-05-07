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طاهر أبو زيد يكشف موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 2:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 2:03 ص

حسم طاهر أبو زيد، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة.

وقال أبو زيد في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": «نويت الترشح بالفعل لانتخابات اتحاد الكرة واتمنى اكون إضافة قوية خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «المجلس الحالي حقق المطلوب منه، بعد الوصول بالدوري لهذا المستوى والمنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك حتى الأسابيع الأخيرة».

وأكمل: «لم اعلق على أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة وكل ما نسب لي غير صحيح».

وواصل وزير الرياضة السابق: «لم أشاهد الواقعة بالتحديد، وعلاقتي بالدوري انتهت بالجولة قبل الأخيرة، الأمر في يد اتحاد الكرة».

وانتقل طاهر أبو زيد للحديث عن مستوى موسيماني مع الأهلي.. قائلا: «مدرب كبير وزكي للغاية ويملك قدرات خاصة وضياع الدوري لا يغفل حقه في قيادة الأهلي ونجاحه مع الفريق».

وأوضح: «اعتقد أن ضمن اسباب ضياع لقب الدوري هو إصابة محمد شريف المهاجم الذي صعد بقوة، الفريق افتقد للمهاجم الهداف القادر على صنع الفارق».

وأتم: «أفشة من نجوم الدوري مع الأهلي ونجح في تعويض غياب عبدالله السعيد ولكنه لم يصل لمستواه بعد، ويحتاج لمزيد من الوقت».


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