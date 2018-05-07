طاهر أبو زيد يكشف موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

حسم طاهر أبو زيد، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة.
وقال أبو زيد في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": «نويت الترشح بالفعل لانتخابات اتحاد الكرة واتمنى اكون إضافة قوية خلال الفترة المقبلة».
وأضاف: «المجلس الحالي حقق المطلوب منه، بعد الوصول بالدوري لهذا المستوى والمنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك حتى الأسابيع الأخيرة».
وأكمل: «لم اعلق على أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة وكل ما نسب لي غير صحيح».
وواصل وزير الرياضة السابق: «لم أشاهد الواقعة بالتحديد، وعلاقتي بالدوري انتهت بالجولة قبل الأخيرة، الأمر في يد اتحاد الكرة».
وانتقل طاهر أبو زيد للحديث عن مستوى موسيماني مع الأهلي.. قائلا: «مدرب كبير وزكي للغاية ويملك قدرات خاصة وضياع الدوري لا يغفل حقه في قيادة الأهلي ونجاحه مع الفريق».
وأوضح: «اعتقد أن ضمن اسباب ضياع لقب الدوري هو إصابة محمد شريف المهاجم الذي صعد بقوة، الفريق افتقد للمهاجم الهداف القادر على صنع الفارق».
وأتم: «أفشة من نجوم الدوري مع الأهلي ونجح في تعويض غياب عبدالله السعيد ولكنه لم يصل لمستواه بعد، ويحتاج لمزيد من الوقت».