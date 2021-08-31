مطالبة الموظفين الفرنسيين في العديد من القطاعات بإثبات حالتهم من فيروس كورونا

بدأ نحو 8ر1 مليون شخص في فرنسا أسبوعهم في العمل اليوم الاثنين بإثبات أنهم تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) أو تماثلوا للشفاء من الفيروس أو خضعوا لاختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية، وذلك مع دخول قواعد أكثر صرامة حيز التنفيذ.

وتشمل القطاعات المعنية بتطبيق هذه القواعد، الوظائف التي تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور، على سبيل المثال في دور السينما والمكتبات والمتاحف ومراكز التسوق.

وتطالب القواعد الجديدة أرباب الأعمال بالتحقق من وضع موظفيهم. وستكون عقوبة من لا يلتزم بالقواعد أو يتجاهلها أن تتم إعادته إلى المنزل بدون راتب، إلا أن الحكومة دعت إلى التساهل خلال الأسبوع الأول من تطبيق هذه القواعد.

ويذكر أن فرنسا ليست جديدة على تطبيق مثل هذه القواعد في أماكن العمل، حيث تم فرض تلك القيود لمن يذهبوا إلى المقاهي والمطاعم ودور السينما وكذلك للرحلات الطويلة بالقطارات والطائرات، وكان ذلك لمدة ثلاثة أسابيع.

وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن 1ر71 % من سكان فرنسا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، في حين تلقى 7ر62 % التطعيم كاملا بجرعتي اللقاح.