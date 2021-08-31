التسوية والتحكيم يلزم اتحاد الكرة بتحديد بطل بطولة 99

أصدر مركز التسوية والتحكيم قراره بشأن طلبي الأهلي باستكمال بطولة الشباب مواليد 1999، وعدم قانونية مشاركة لاعبي الزمالك الشباب خلال مواجهتي الجونة وطلائع الجيش في بطولة الدوري الموسم الماضي.

وقرر مركز التسوية قبول شكوى الأهلي، وإلزام اتحاد الكرة باستكمال دوري مواليد 99، وإقامة المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل الدوري.

وتعادل الأهلي والزمالك في النقاط ببطولة 99، ليقرر اتحاد الكرة إقامة المباراة الفاصلة يوم 20 إبريل، قبل تأجيلها ليوم 26 مايو، ثم تأجيلها مجددًا لاجل غير مسمى.

كما رفضت لجنة التسوية النظر في شكواه بشأن مشاركة لاعبي الفريق الشباب مع الفريق الأول في مباراتي طلائع الجيش، والجونة، بالدوري، وأقرت بعدم اختصاصها للنظر في الأمر، وأن اتحاد الكرة هو المسؤول عن تنظيم المسابقة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قررت إيقاف أحمد عيد، وسيف جعفر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين سيد، وعمر ياسر 8 مباريات بسبب أحداث مباراة قمة الشباب، فيما علق أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة بأن مشاركة اللاعبين الشباب مع الفريق الأول سليمة.