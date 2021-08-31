البنتاجون: جميع المعدات التي تركت في مطار كابول غير صالحة للاستخدام

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن الأسلحة والذخائر التي تخلت عنها القوات الأمريكية لدى مغادرتها أفغانستان هذا الأسبوع جُعلت "غير صالحة للاستخدام " قبل المغادرة.



وقال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون: "لقد حرصنا على نزع السلاح، وجعل جميع المعدات الموجودة في المطار غير صالحة للاستخدام، كل الطائرات وجميع المركبات الأرضية".



وأضاف: "الشيء الوحيد الذي تركناه قابلاً للتشغيل هما عربتا إطفاء وبعض الرافعات الشوكية، بحيث يمكن للمطار نفسه أن يظل أكثر فاعلية في المستقبل".



وفي إشارة إلى الصور التي تم تداولها منذ مغادرة قوات الولايات المتحدة، وأظهرت قوات طالبان أثناء استكشاف المطار: "لذلك أعتقد أننا لسنا قلقين للغاية بشأن هذه الصور لهم وهم يتجولون".