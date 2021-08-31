التعليم العالي عن تلقيح الطلاب والعاملين ضد كورونا: نتعامل مع الأمر بجدية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، عقد اجتماعًا اليوم مع الأمين العام المشرف على المستشفيات الجامعية، لمتابعة موقف تطعيم المجتمع الجامعي ضد فيروس كورونا.



وأضاف عبدالغفار، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن وزارة الصحة ورّدت 25% من جرعات لقاح كورونا المخصصة لتطعيم القائمين على المنظومة التعليمية الجامعية، موضحًا أن الوزارة بدأت حصر أعداد الطلاب في الجامعات والكليات المختلفة؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار إلى رفع تقرير يومي لوزير التعليم العالي من رؤساء الجامعات بشأن عدد الحاصلين على اللقاحات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع الأمر بجدية.



ولفت متحدث التعليم العالي، إلى أن الطلاب الجدد يحصلون على لقاح كورونا خلال إجراء الكشف الطبي قبل الالتحاق بالجامعات، متابعًا: «نحرص على بدء عام دراسي مُطعم لمواصلة العام بمنتهى الانضباط».



وعن منظومة المستشفيات الجامعية، أوضح أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 115 حتى الآن، واصفًا إياها بأنها «مرفق فخر للوطن»؛ لأنها بمثابة مكان لإجراء البحث العلمي والتدريب للأطباء وخدمة المواطنين، وتنفيذ مبادرات الرئيس، وإطلاق عشرات القوافل الطبية لمساعدة العديد من الدول الإفريقية.