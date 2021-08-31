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تايلاند تخفف بعض القيود المفروضة لاحتواء كورونا

الكورونا في تايلاند
الكورونا في تايلاند
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 5:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 5:04 م
من المقرر أن تخفف تايلاند بعض من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في ظل انخفاض حالات الاصابة.

وقد سجلت تايلاند أقل من 15 ألف حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ شهر، وقفا لما أعلنته السلطات اليوم الثلاثاء.

وكانت تايلاند قد سجلت أكثر من 22 ألف حالة إصابة يومية بالفيروس خلال منتصف الشهر الجاري.

وقد أعلن مركز إدارة الوضع الوبائي عن تخفيف بعض قيود الاغلاق في المناطق التي تشهد أسوأ تفش للفيروس، وتشمل بانكوك.

وستتمكن المطاعم من العمل مجددا حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ابتداء من غد الأربعاء، كما سيتم استئناف النقل الجوي المحلي.

مع ذلك، سيتم الابقاء على حظر التجوال الليلي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية بينسوم ليرتسيثشاي إن السلطات لم تعد تهدف لاستئصال الفيروس تماما. وأضافت" نحن نعد البلاد لعودة تدريجية لحياة طبيعية جديدة حيث نتعلم التعايش مع فيروس كورونا والاستمرار في حياتنا اليومية بصورة اعتيادية قدر الإمكان وأيضا بصورة أمنة قدر الإمكان".

ويشار إلى أن 10% فقط من سكان تايلاند، البالغ عددهم 70 مليون نسمة، حصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا.

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