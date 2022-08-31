متحدثة: ميركل أصيبت في ركبتها وتتماثل للشفاء

أعلنت متحدثة باسم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أنها تعرضت لإصابة في الركبة وتتماثل حاليا للشفاء.

وقالت المتحدثة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، عندما سُئلت عما إذا كانت ميركل تفكر في السفر لحضور جنازة الرئيس السوفيتي الراحل ميخائيل جورباتشوف: "لا يمكن الإدلاء بأي بيان بشأن مثل هذه الرحلة في الوقت الحالي، لأن تفاصيلها ما زالت مفتوحة".

وأضافت المتحدثة أن ميركل "لن تتمكن من المشاركة في أي فعالية خلال سبتمبر على أي حال، لأنها أصيبت في الركبة في نهاية عطلتها"، مضيفة أن عملية الشفاء تسير بشكل جيد للغاية، ولكن نظرا للإصابة "لا يُنصح برحلات من هذا النوع حاليا".

وبحسب المتحدثة، أنهت ميركل عطلتها قبل نحو ثلاثة أسابيع. ولم تتضح بعد تفاصيل عن الإصابة وظروفها، لكنها لم تضطر إلى الخضوع لعملية جراحية.

وكانت ميركل نشرت بيانا على موقعها الإلكتروني اليوم للإشادة بالروسي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ورئيس الدولة السوفيتية السابق ميخائيل جورباتشوف، ووصفته بأنه "سياسي عالمي فريد"، وكتبت: "أتمنى أن تُتيح ذكرى إنجازه التاريخي لحظة توقف، خاصة في تلك الأسابيع والأشهر الرهيبة من حرب روسيا ضد أوكرانيا".

وذكرت ميركل أنها تلقت نبأ وفاة جورباتشوف بحزن شديد، وأضافت: "كتب جورباتشوف تاريخ العالم. لقد جسد كيف يمكن لرجل دولة واحد أن يغير العالم إلى الأفضل"، مؤكدة أنه لولا شجاعة جورباتشوف "على الجلاسنوست والبيريسترويكا -أي الانفتاح وإعادة الهيكلة- لما كانت الثورة السلمية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) ممكنة".

وكان المستشفي المركزي في العاصمة الروسية موسكو أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء وفاة جورباتشوف عن عمر ناهز 91 عاما بعد إصابته بمرض خطير وطويل.

وينسب إلى رجل الدولة الذي يحظى باحترام دولي الفضل في إنهاء الحرب الباردة بشكل سلمي وكذلك دوره المحوري في إعادة توحيد ألمانيا.