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مع تفاقم الحرائق في روسيا أعلنت شركة "كورغان ماش زافود" من مدينة كورغان الروسية عن استعدادها لتزويد وزارة الطوارئ بمعدات حديثة قادرة على التصدي للنيران.

وحسب موقع روسيا اليوم، ابتكر أخصائيو الشركة مركبة برمائية مجنزرة من طراز "تي إم – 140" تخمد الحريق سريعا بكميات قليلة من الماء.

وتستهلك المركبة لتريْن من السائل في الثانية، أما خراطيمها فنحو 100 لتر. وذلك بفضل تشكيل موجة من الضباب المخصّب بالماء وري مساحات كبيرة تعرضت للحريق.

يذكر أن مركبة "تي إم – 140" البرمائية المجنزرة المزودة بمنظومة "تومان" ( الضباب) تم الكشف عنها في منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي الذي انتهت أعماله مؤخرا في ضواحي موسكو.

وستعرض المركبة البرمائية قريبا في المنتدى الدولي لإطفاء الحريق والإنقاذ، وذلك بدعم من وزارة الطوارئ الروسية وإدارة مدينة كورغان.