 البنك الإسلامي للتنمية يقدم 525 ألف دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك الإسلامي للتنمية يقدم 525 ألف دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 11:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 11:59 ص

قدّم البنك الإسلامي للتنمية، 525 ألف دولار أمريكي، إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)؛ لتلبية الاحتياجات لأكثر المجتمعات ضعفا وتضررا من النزاع في أفغانستان، وذلك استجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في كابول.

وأوضح البنك في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن تلك الأموال المخصصة تساعد جمعية الهلال الأحمر الأفغاني (ARCS) على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة من خلال توفير المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة المنقذة للحياة، كما تساعد على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك التحصين الروتيني للأطفال والنساء الحوامل، ودعم الحياة الأساسية للمجتمعات الأكثر ضعفاً، وتزويد الدخل لأرامل الحرب وكذلك المتضررين من الكوارث والنزاعات في أفغانستان.


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