 فيديو.. اعتداء على يتيمات خميس مشيط يثير ضجة في السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. اعتداء على يتيمات خميس مشيط يثير ضجة في السعودية

وكالات
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 10:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 10:25 ص

أثيرت ضجة في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو، أظهر الاعتداء على فتيات "يتيمات" داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في السعودية.

وفي أعقاب تداول مقاطع للواقعة، أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء، أمرا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول الحادثة.

وقال بيان لإمارة عسير إن التوجيهات تضمنت التحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

أثارت الواقعة حالة من السخط في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وجرى تداول مقاطع الفيديو الذي وصف بـ"الوحشي" على نطاق واسع داخل المملكة وخارجها.

كما تم تدشين هاشتاج "أيتام خميس مشيط"، والذي تحول إلى أكثر رواجا في المملكة خلال ساعات.

 


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