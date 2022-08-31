طالبان تحتفل بمرور عام على انسحاب القوات الغربية في قاعدة أمريكية سابقة

شوهدت فرق المفجرين الانتحاريين التابعة لطالبان، والقنابل المحلية الصنع المجمعة في حاويات النفط، والحراس القدامى وهم يمتطون الدراجات النارية بأزياء محلية في عرض اليوم الأربعاء، فيما احتفلت الحركة الأفغانية بمرور عام على انسحاب القوات الغربية.

كما استعرضت طالبان قوتها بتنظيم موكب عسكري بمعدات عسكرية أمريكية بقيمة سبعة مليارات دولارات تركتها القوات الغربية خلال عملية الانسحاب الفوضوية للقوات بقيادة الولايات المتحدة من البلاد.

وأقيمت الفعالية في قاعدة باجرام الجوية بشمال كابول. وكانت تلك القاعدة أكبر مركز قيادة عسكري للأمريكيين خلال العقدين اللذين تواجدوا فيهما في أفغانستان. وكانت تُستخدم لتنظيم وتنسيق العمليات العسكرية ضد طالبان.

ونقلت القنوات التلفزيونية المحلية مراسم الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وجرى إعلان اليوم عطلة وطنية وأحيت قوات طالبان ليلة أول ذكرى سنوية لهم في كابول بإطلاق الألعاب النارية وإطلاق الرصاص في الهواء.

وقال رئيس وزراء طالبان، الملا حسن أخوند، في الفعالية، إنهم قاتلوا لعشرين عاما من أجل هذا اليوم. غير أنه أقر بأن اقتصاد البلاد قد شل بسبب العقوبات الأمريكية ودعا العالم إلى الانخراط معهم.

وغادر آخر جندي أمريكي مطار كابول الدولي في الثلاثين من أغسطس 2021 في وسط فوضى مثلت نهاية الجهود الغربية لمقاومة طالبان.