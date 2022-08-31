أشتية يدعو واشنطن لدعم التوجه الفلسطيني لطلب العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

دعا رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتية، واشنطن لدعم التوجه الفلسطيني لطلب العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

جاء ذلك، خلال اجتماع أشتية، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو في مدينة رام الله، لبحث ضرورة نقل وعود الإدارة الأمريكية فيما يخص فلسطين إلى حيز التنفيذ، ودعم التوجه الفلسطيني لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال أشتية، إن:"الشعب الفلسطيني وقيادته يواجهون ضغوطات كبيرة، من ناحية تصعيد إسرائيل لإجراءاتها القمعية غير المسبوقة من اقتحامات الأقصى والاعتقال والاغتيال والاستيلاء على الأراضي والاستيطان، ومن ناحية أخرى عدم وجود أفق سياسي وصعوبة الوضع المالي".

وأضاف أشتية "نسعى إلى تحريك الملف السياسي مجددا من خلال طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في ظل غياب المُبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية"، داعيًا إلى عدم تعطيل ذلك المسعى.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة لضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية أمريكية لدعم الجانب الفلسطيني، وتنفيذ التعهدات لا سيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس للحفاظ على حل الدولتين، داعيًا الولايات المتحدة للعمل على الاعتراف بدولة فلسطين.

وأطلع أشتية المبعوث الأمريكي على سير العمل في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري، والخطوات التي تم اتخاذها في مختلف القطاعات لخفض النفقات ومواجهة العجز المالي، كما وضعه في صورة التحديات المالية التي سببتها الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الدولي.

وبحث الطرفان سبل إنجاح اجتماع المانحين المزمع عقده الشهر المُقبل في نيويورك.