سكودا التشيكية لصناعة السيارت تغير شعارها وعلامتها التجارية

غيرت شركة صناعة السيارات التشيكية سكودا المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات شعارها وعلامتها التجارية.

وقالت الشركة ومقرها في مدينة مالادا بولسلاف التشيكية مساء أمس الثلاثاء إنه بدلا من الشعار الحالي على شكل سهم مجنح، ستضع حروف كلمة سكودا على مقدمة السيارات الجديدة.

وأوضحت الشركة أنها ستكتفي بالإشارة إلى علامة التشكيل الموجودة فوق حرف إس من اسمها والتي تُنطق "شين" باللغة التشيكية، حيث تسبب علامة التشيكل غموضا للعملاء في الأسواق العالمية.

وفي حين سيتم حذف شعار السهم المجنح من السيارات الجديدة، ستواصل الشركة استخدامه في باقي المنتجات. ولن يكون السهم بارزا وإنما سيصبح أبسط وأخف.

وإلى جانب الكشف عن الشكل الجديد للشعار، عرضت الشركة خلال احتفال أمس دراسة لطرح سيارة كهربائية جديدة فارهة.

يذكر أن سكودا أصبحت جزءا من مجموعة فولكس فاجن جروب منذ 1991. وفي العام الماضي باعت الشركة التشيكية 2ر878 ألف سيارة، وهو ما كان أقل من مبيعاتها في 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ونقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.