واشنطن تحث جميع الأطراف في العراق على حل الخلافات بالحوار والمشاركة

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في العراق على حل خلافاتها من خلال الحوار والمشاركة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل- حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- "لقد حان الوقت الآن لجميع الأطراف لحل المأزق الحالي وإننا قبل كل شيء نحث جميع المعنيين على التزام الهدوء والامتناع عن العنف والسعي وراء السبل السلمية".

وأضاف فيدانت باتل أنه يتعين على المتظاهرين احترام ممتلكات ومؤسسات الحكومة العراقية التي تخص الشعب العراقي وتخدمه"، مشددا على أن الحق في الاحتجاج العام السلمي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات.

وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية على التزام واشنطن بعراق قوي ومستقر ومزدهر، وأن الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد والعميقة ومتعددة الأوجه مع بغداد تخدم كلا من الشعبين العراقي والأمريكي، مؤكدا عدم حدوث أي تغيير على وضعية السفارة الأمريكية في بغداد .