الإيسيسكو ومؤسسة صالح كامل الإنسانية تبحثان التعاون في المجال الإنساني والاجتماعي

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، مع عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، التعاون المشترك بين الإيسيسكو والمؤسسة في تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بمجالات المساعدات الإنسانية وبناء قدرات النساء والشباب.

وذكرت المنظمة أفاد بيان للايسيسكو أن اللقاء شهد توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس بمصر.

وأكد المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة تسعى لتطوير برامج ومشاريع مبتكرة تلبي احتياجات الدول الأعضاء في المجالات الإنسانية، خصوصا في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، وبناء قدرات الشباب والنساء، حيث استعرض النتائج التي حققها مشروع مواجهة آثار فيروس كورونا، من خلال دعم الابتكار وتنمية الحس المقاولاتي لدى النساء والشباب، والذي تم تنفيذه في 10 دول إفريقية، ونجح في إفادة أعداد كبيرة من النساء والفتيات، بالإضافة إلى تنظيم عدد من القوافل الصحية، والتربوية، والعلمية، للمساهمة في مواجهة ظاهرة التسرب المدرسي، مشيرا إلى الأولوية التي توليها الإيسيسكو لمشاريع تعليم ونشر ثقافة الوعي باللغة العربية.

من جانبه، أعرب عبد الله صالح كامل عن استعداد المؤسسة للتعاون من منظمة الإيسيسكو في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خدمة لدول العالم الإسلامي، مؤكدا أن مؤسسة صالح كامل الإنسانية أجرت دراسة تفصيلية عن الاحتياجات ببعض الدول لتنفيذ عدد من المشروعات.

وأشار إلى مبادرة نوابغ المستقبل، التي تنفذها المؤسسة، في المملكة العربية السعودية لدعم الشباب في مجالات التكنولوجيا.