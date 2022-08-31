نائب وزير الخارجية: استضافة مصر لقمة المدن الإفريقية امتداد لدعمها التنمية المحلية

قال السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن استضافة مصر لقمة المدن الإفريقية تأتي امتدادا لتقليد مصري في دعم حيز وقضايا التنمية المحلية.

وأضاف، خلال انطلاق أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هناك دورا مهما للمدن والوحدات المحلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وأشار إلى انعقاد اليوم العالمي للمدن في الأقصر عام 2021، وريادة مصر في مبادرة الحكم المحلي وحقوق الإنسان التي تُطرح بشكل دوري بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإعداد لاستضافة مصر للنسخة المقبلة من المنتدى العالمي للتنمية الحضارية للأمم المتحدة في 2024.