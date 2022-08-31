التيار الصدري في العراق يدعو إلى إعلان الحداد على ضحاياه

طالب متحدث باسم التيار الصدري، في العراق اليوم الأربعاء، قوى الإطار التنسيقي الشيعي بإعلان الحداد على قتلى التيار الصدري الذين سقطوا برصاص المليشيات المسلحة.

وقال صالح محمد العراقي المتحدث باسم التيار ، في بيان صحفي اليوم: "لم استغرب ولا طرفة عين من مواقف الإطار التنسيقي الوقح ولا من مليشياته الوقحة حينما يعلنون وبكل وقاحة متحدين الشعب برمته وبمرجعيته وطوائفه بأنهم ماضون بعقد البرلمان لتشكيل حكومتهم الوقحة وما زال دم المعدومين غدرا من المتظاهرين السلميين وبطلقات مليشياتهم القذرة لم يجف وكأن المقتول إرهابي أو صهيوني ولا يمت إلى المذهب أو إلى الوطن بصلة".

وأضاف: "من هنا إذا لم يعلنوا الحداد فليعتبروني والتيار من اليوم عدوهم الأول بكل السبل المتاحة وبعيدا عن العنف والاغتيالات التي قرر الفاسدون أن يصفوا خصومهم بها".

ووجه العراقي نداء إلى إيران بأن تكبح جماح "بعيرها" في العراق.

وشيعت هيئة الحشد الشعبي العراقي في بغداد اليوم جثامين أربعة من قواته سقطوا أثناء الاشتباكات المسلحة في المنطقة الخضراء في بغداد.

وذكر الحشد، في بيان، أن "الضحايا سقطوا في سبيل الواجب المقدس وحماية الدولة جراء القصف بصواريخ الكاتيوشا على مقرات الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء".

وعادت الحياة الطبيعية إلى شوارع بغداد وقرب البرلمان العراقي بعد اتمام انسحاب جماهير التيار الصدري ورفع الخيام وسرادق الاعتصام بناء على دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس الثلاثاء.