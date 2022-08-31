جامعة جنوب الوادي تشارك في حلقة نقاشية حول قضايا المرأة في قرى قنا

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، فى الحلقة النقاشية حول قضايا المرأة في قرى محافظة قنا بدعوة من المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" ضمن فعاليات برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر.

عُقِدَت الندوة في نادي فتيات قنا بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والدكتور وليد بريقع المدير الإقليمي لمؤسسة النداء بقنا وأعضاء وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وممثلين للأوقاف والمجلس القومى للمرأة وممثلي الجهات المعنية بقضايا المرأة.

وذكرت جامعة جنوب الوادي، في بيان اليوم، أن الدكتورة هالة خير سناري أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عرضت دور جامعة جنوب الوادي في تمكين المرأة بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية والقانونية من خلال ما تقدمه الجامعة من ندوات ومحاضرات وبرامج تدريبية وورش عمل متنوعة والقوافل الطبية والتنموية، كما استعرضت جهود الجامعة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لتحقيق تنمية مستدامة.

وقال الدكتور وليد بريقع، المدير الإقليمي لمؤسسة النداء بقنا، إن الحلقة النقاشية تهدف إلى عرض قضايا ومشكلات المرأة في قرى محافظة قنا وتبادل الآراء والمقترحات حول الحلول المناسبة لتلك القضايا، لافتًا إلى أن أعضاء الوكالة سوف يدرسون هذه المقترحات تمهيدًا لتنفيذ التدخلات المطلوبة وتقديم الدعم والتمويل اللازمين لتفعيل المقترحات التى تمت مناقشتها والاتفاق عليها.

وأضاف أن مؤسسة النداء لا تتوانى عن تقديم كامل الدعم والمشاركة في المبادرات والبرامج التي تهدف لنشر الوعي وتعزيز دور المرأة وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن العمل الاجتماعي يمثل منظومة متكاملة تتطلب تضافر كافة الجهود من المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق نهضة مصر.

أ م