رئيسة مولدوفا: لدينا مخاوف بقطع إمدادات الغاز الروسي وأدعو المواطنين للاقتصاد

صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، بأن لديها مخاوف من أن توقف شركة جازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى البلاد.

وقالت ساندو في مقابلة إذاعية –وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية- إن "هناك خطر من أن توقف جازبروم إمدادات الغاز. ومع ذلك، حتى لو لم يتم قطع الإمدادات، فإن التوجه هو أن أسعار الغاز ستصبح باهظة الثمن".

ودعت ساندو السكان في هذه الحالة إلى تقليل استهلاك الغاز في موسم البرد المقبل.

وأضافت أننا "نحاول القيام بذلك من أجل نظام التدفئة في كيشيناو حيث يمكننا استخدام زيت التدفئة. وقد واجهت مولدوفا أزمة في موارد الطاقة لأنه لم يتم فعل الكثير في السابق بشأن موارد الطاقة المتجددة".

وقالت إن الغاز متوفر في السوق ولكن بأسعار مرتفعة للغاية ومن الصعب للغاية العثور على موارد طاقة بسعر أقل.

وتابعت ساندو أن "الحكومة أعلنت عن برنامج لدعم السكان. وآمل أن نساعد ذوي الدخل المنخفض في هذه الفترة الصعبة".

وفقًا لتقارير سابقة، ناقش نائب رئيس الوزراء المولدوفي ووزير البنية التحتية والتنمية الإقليمية أندريه سبينو والرئيس التنفيذي لشركة جازبروم أليكسي ميلر يومي الثلاثاء والأربعاء إمدادات الغاز ومراجعة الديون التاريخية لمولدوفاغاز لشركة جازبروم. وكتب سبينو على إحدى الشبكات الاجتماعية أن شركة جازبروم أكدت حجم إمدادات الغاز إلى مولدوفا لشهر سبتمبر ومددت الموعد النهائي للتدقيق حتى الأول من أكتوبر. وتطلب مولدوفا تمديد الموعد النهائي للتدقيق حتى 31 مارس 2023.