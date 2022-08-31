 عمال البريد الملكي في بريطانيا ينظمون إضرابا مرة أخرى وسط نزاع مرير بشأن الأجور

نظم عمال البريد الملكي إضرابا مرة أخرى، في نزاع مرير بشأن الأجور، ومن المتوقع تنظيم المزيد من الإضرابات.

وأقام أعضاء "نقابة عمال الاتصالات" خطوط اعتصام، خارج مكاتب البريد الملكي، بمختلف أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" اليوم.

وقالت النقابة إن أكثر من مئة ألف عامل شاركوا في الإضراب، مما يجعله أكبر إضراب، في الصيف.

يأتي ذلك في أعقاب إضراب الأسبوع الماضي وسيكون هناك المزيد من الإضرابات الخميس الثامن من سبتمبر والجمعة التاسع من الشهر ذاته.

ويأتي ذلك احتجاجا على زيادة الأجور بنسبة 2%، على الرغم من أن الشركة ذكرت أنها ستقدم المزيد من المال.

وقال داف وارد، المدير العام للنقابة "لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أن عمال البريد متحدون تماما في إصرارهم لضمان زيادة كريمة ومناسبة للأجور التي يستحقونها.

وأضاف "لا يمكن الاستمرار في العيش في بلد، يجنى فيه الرؤساء المليارات من الأرباح، بينما يضطر موظفوهم لاستخدام بنوك الطعام".