المقاولون: شوقي غريب صاحب الفضل في البقاء بالدوري

اعترف محمد عادل فتحي المشرف العام على المقاولون العرب، بفضل شوقي غريب، مدرب الذئاب بعدما ضمن البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد صراع قوي مع غزل المحلة والجونة.

وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية: «سعيد بالبقاء في الدوري المصري الممتاز، بعد موسم طويل وشاق وصعب».

وأضاف: «شوقي غريب له فضل كبير في إيقاف هبوطنا في الموسم الجاري، ونجاحه في الأمر، يدل بأنه مدرب كبير للغاية».

وأكمل المشرف العام على المقاولون: «شوقي غريب تولي مهمة قيادة الفريق في وقتًا صعب للغاية وهدفنا في الموسم المقبل صناعة فريق قوي للبقاء في المنافسة على مراكز متقدمة بالدوري».