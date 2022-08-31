 تحطم مقاتلة تابعة للجيش الأردني.. ونجاة قائدها - بوابة الشروق
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تحطم مقاتلة تابعة للجيش الأردني.. ونجاة قائدها

وكالات
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 2:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 2:56 م

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، عن سقوط وتحطم طائرة مقاتلة تابعة له خلال التدريبات، لافتا إلى نجاح قائدها بالقفز منها ونجاته.

ونقلت قناة "الممكلة"، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة سقطت بعد ظهر اليوم".

وأضاف المصدر أن الطائرة "سقطت أثناء رحلة تدريبية اعتيادية في أحد ميادين التدريب الجوي جنوبي المملكة".

وأوضح أن "الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية".

وعن موقف قائد الطائرة، أكد أن الطيار قفز من الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان مستخدما مظلة النجاة وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة له وحالته العامة مستقرة.


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