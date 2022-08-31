إزالة 665 حالة تعدٍ منذ بدء الموجة الـ20 لإزالة التعديات بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ(20) لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت في 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 27 أكتوبر، في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات وفرض سيادة القانون.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة وحتى أمس الثلاثاء بلغ (665) حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم تنفيذ إزالة لـ(432) حالة تعدٍ أملاك دولة (مباني) على مساحة 36 ألفًا و753م2، وإزالة (45) حالة تعدٍ على أملاك دولة (زراعة) على مساحة 4 أفدنة و22 قيراطًا و11 سهمًا.

وتم تنفيذ إزالات فورية لـ(188) حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية (أملاك خاصة) علي مساحة بلغت 5 أفدنة و7 قيراط و8 أسهم، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ(312) حالة مخالفة بناء تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع مديريات الزراعة والري بتكثيف المرور الميداني بكل الأحواض بنطاق المحافظة، للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.