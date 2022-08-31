اليابان: الحزب الحاكم يقطع علاقاته بـ «كنيسة التوحيد»

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يعتزم الحزب الحاكم في اليابان قطع علاقاته بـ "كنيسة التوحيد"، بعد الكشف عن وجود صلات مع الجماعة التي لطالما واجهت التشكيك بشأن مواردها المالية، ما أدى إلى تراجع التأييد الذى تحظى به الحكومة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اعتذر للمواطنين عن الصلات التي تم الكشف عنها مع الجماعة.

وقال إنه يدعو نواب البرلمان من حزبه الديمقراطي الليبرالي إلى قطع العلاقات معها.

وتعهد أيضا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بالعمل على استعادة الثقة على الصعيد السياسى.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة المعروفة باسم "كنيسة التوحيد"، لطالما كانت مثار اتهامات من معارضيها ومنتسبيها السابقين باتباع ممارسات مالية وسياسات مشبوهة تستنزف أموال أعضائها.

وأصبحت محل اهتمام منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي