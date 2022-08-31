محمود حمادة يعلق على انضمامه للمنتخب

عبر محمود حمادة لاعب وسط نادي فاركو عن سعادته بالانضمام لمعسكر المنتخب المصري الأول، بعد استدعاء المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا له.

وأوضح حمادة أن انضمامه لمعسكر منتخب مصر المقبل شيء جيد له على المستوى الشخصي، تكليلًا لجهوده مع نادي فاركو طوال الموسم، بدعم من إدارة النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين.

وأضاف أنه سيسعى جاهدًا أن يكون انضمامه للمنتخب باستمرار وليس مرة واحدة فقط، وسيثبت ذاته من أجل المشاركة وتمثيل الفراعنة في المحافل الدولية المقبلة.

وأعلن روي فيترويا، مدرب منتخبنا الوطني، القائمة المحلية للفراعنة في معسكر سبتمبر المقبل، وشهدت تواجد عدد من الوجوه الجديدة من ضمنهم محمود حمادة.