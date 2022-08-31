صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الريدز في تحقيق الانتصار الثاني له على التوالي، عقب فوزه الكبير الذي حققه الجولة الماضية أمام بورنموث بتسعة أهداف دون مقابل، وعلى الجانب الأخر يريد نيوكاسل تعويض النقاط التي فقدها في الجولة الماضية إثر تعادله مع وولفرهامبتون بنتيجة هدف لكل منها.

ووفقا لما نشرته صحيفة "Evening standard"، فإن الألماني يروجن كلوب المدير الفني لليفربول استقر على خوض مباراة نيوكاسل بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة بورنموث، حيث جاء التشكيل المتوقع للريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تريند ألكسندر أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندري روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – لويس دياز

ويحتل ليفربول المركز الـ12 برصيد 5 نقاط من فوز، وتعادلين، وخسارة وحيدة أمام مانشستر يونايتد، فيما يحتل نيوكاسل المركز العاشر برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات.