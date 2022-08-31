ناسا: المحاولة التالية لإطلاق مهمة أرتميس إلى القمر يوم السبت

قالت إدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) إن السبت المقبل هو الموعد التالي المحتمل لإطلاق مهمة (أرتميس) التجريبية غير المأهولة لاستكشاف القمر بعد محاولة فاشلة جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مدير بعثة أرتميس مايك سارافين يوم الثلاثاء، إن الفريق قرر تغيير عملية شحن الوقود بعد مواجهته مشاكل في استعداداته للمحاولة التي جرت يوم الاثنين .

وتم إلغاء عملية الإطلاق بسبب مشاكل من بينها تسرب الوقود ، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في أحد المحركات الأربعة والظروف الجوية السيئة

وقالت ناسا إنه من الآن فصاعدا ، سيتم تبريد المحركات في وقت مبكر من عملية الإطلاق .

ومن المقرر أن تبدأ عملية الإطلاق بعد ظهر يوم السبت في الساعة 0217 مساء (1817 بتوقيت جرينتش) من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وأشارت ناسا إلى أن الظروف الجوية يمكن أن تتسبب في إلغاء جديد للمهمة يوم السبت.

ومن المقرر أن تستمر الرحلة التجريبية غير المأهولة "أرتميس الأول" نحو 40 يوما.