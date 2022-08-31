القومي للإعاقة يعقد حوارا مجتمعيا مع مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية مهتمة بملف ذوي الهمم اهتماما كبيرا، وأن لجنة العدالة الاجتماعية عقدت اجتماعا بهذا الخصوص نهاية الأسبوع المنصرم لبحث تلك المسألة التي تمس الملايين من الأشخاص ذوي الهمم وأن رئيس الوزراء يولي اهتماما خاصا بهذا الأمر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة إيمان كريم، مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعدد من الأشخاص ذوي الهمم بنادي اليخت بالإسكندرية، حول التحديات التي تواجه عملهم وأيضاً المشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الهمم بالمحافظة.

وقال الدكتور خالد حنفي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المشرف العام على المجلس استمعت للأطروحات التي قدمتها الجمعيات والمؤسسات و المتعلقة بالتحديات التي تواجه عملهم وأيضاً ما يواجه الأشخاص ذوي الهمم بالمحافظة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس أن الحوار كان بناءً ومثمرا في إطار من الود والتعاون المشترك بين المجلس والمنظمات العاملة بمجال ذوي الهمم، خاصة وأن العديد منهم طرح بعض التساؤلات على المشرف العام والتي كان من أبرزها ما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة.

كما طرح الحضور تساؤلات حول الأقزام وما يواجهونه من تحديات خاصة ما يتعلق منها بترخيص السيارة المعفاة من الجمارك كما أثار بعض الحضور قضية المرأة المتزوجة من ذوي الهمم واستحقاقها الجمع بين معاشين أو معاش وما تتقاضاه من راتب.

يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية والمجتمعية التي يعقدها المجلس مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة خاصة العاملة في مجال ذوي الهمم.