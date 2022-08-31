 تويوتا تتعهد باستثمار 6. 5 مليار دولار في أمريكا واليابان - بوابة الشروق
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تويوتا تتعهد باستثمار 6. 5 مليار دولار في أمريكا واليابان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 12:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 12:25 م

تعهدت شركة تويوتا موتور باستثمار ما يصل إلى 730 مليار ين، أو نحو 6. 5 مليار دولار، لتعزيز انتاج بطاريات السيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة بسبب تزايد الطلب على النقل النظيف عالميا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم في بيان اليوم الأربعاء، إن انتاج البطاريات من المتوقع أن يبدأ بين 2024 و2026.

وأضافت تويوتا: "يرمي هذا الاستثمار إلى تمكين تويتا من الوفاء بمرونة بمتطلبات مستهلكيها المختلفين في كل الدول والمناطق بتوفير العديد من مولدات الطاقة وتوفير أكبر قدر ممكن من الخيارات".

ورغم أن تويوتا ترى أن السيارات المهجنة وحتى التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية جزءا من المستقبل الأخضر، فانها عجلت من جهدها لتحويل المزيد سيارتها إلى كهربائية في الشهور الأخيرة.

وتعهدت في ديسمبر، بأنها مستعدة لبيع سيارات منعدمة الانبعاثات في أوروبا بحلول 2035، لتتماشى وإجراءات الاتفاق الأخضر الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي في أوائل 2021.


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