 إيرباص تعلن ترك مديرها المالي دومينيك آسام لمنصبه في مارس وانضمامه لـ«ساب» - بوابة الشروق
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إيرباص تعلن ترك مديرها المالي دومينيك آسام لمنصبه في مارس وانضمامه لـ«ساب»

أمستردام - د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 3:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 3:55 م

أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية المصنعة للطائرات، اليوم الأربعاء، أن مديرها المالي دومينيك آسام، قرر ترك الشركة في مطلع مارس 2023، ليصير مديرا ماليا لـ"ساب"، أكبر شركة للبرمجيات في أوروبا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن آسام (53 عاما) سيترك منصبه في "إيرباص" بعد أن قضى فيه ما يقرب من 4 أعوام، حيث كان قد انضم للشركة كمدير مالي وعضو في اللجنة التنفيذية في أبريل من عام 2019.

وقالت الشركة إنها ستعمل حاليا على إيجاد خليفة لآسام الذي سيحتفظ بكامل المسؤولية عن المنصب حتى تركه له.

وكانت شركة "ساب" أعلنت في مارس الماضي أنها تبحث عن خليفة للوكا موتشيتش، مديرها المالي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، الذي وافق على ترك الشركة في 31 من مارس 2023.

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