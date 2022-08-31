موريتانيا توقف التنقيب عن الذهب بسبب الفيضانات

قررت شركة معادن موريتانيا وقف جميع عمليات التنقيب عن الذهب لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد؛ بسبب الفيضانات.

وقالت الشركة ـــ في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء ـــ إن هذا التوقيف يأتي إثر التساقطات المطرية التي شهدتها منطقة تازيازت فجر اليوم، والنتائج التي توصلت إليها الفرقة الميدانية بعد تقييمها للأوضاع الناجمة عن هذه التساقطات وأمرت الشركة المنقبين الناشطين في التنقيب السطحي عن الذهب بالتوقف التام عن جميع عمليات الحفر في المنطقة لمدة 48 ساعة، مؤكدة أن هذه المدة قابلة للتجديد.

ودعت الشركة المُشرفة على تنظيم قطاع التنقيب جميع المستغلين الناشطين في الميدان داخل المناطق المجاورة لمنطقة تازيازت إلى توخي الحذر مع التقيد التام لإجرءات السلامة المنصوص عليها، موضحة أن هذه الدعوة تأتي تجسيدًا لحرص الشركة على سلامة وأمن العاملين في القطاع، وتطبيقًا منها لإجراءات السلامة المُعمول بها في هذا الشأن.

ووفق مصادر رسمية بلغ إنتاج التعدين الأهلي في موريتانيا سنويًا 40 طنًا من الذهب الخالص وتشير الدراسات إلى أنه الانتاج سيتواصل لقرن قادم.

ويقول المسؤول في موريتانيا إن إنتاج الذهب أسهم في خلق 52 ألف فرصة عمل مباشرة و200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتجاوز رقم أعماله المليار دولار.