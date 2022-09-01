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تيار الحكمة العراقى يدعو إلى تغليب لغة العقل والحوار لما فيه مصلحة الشعب

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 11:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 11:32 م

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق عمار الحكيم، إلى تغليب لغة العقل والمنطق والحوار لما فيه مصلحة الشعب العراقى على كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن بيان الحكيم، "ان أحداثا مؤسفة شهدها العراق سالت خلالها دماء عزيزة وأن النظر بعين الحكمة والحقيقة لما حصل يحتم علينا حث الخطى وتكثيف العمل من أجل بناء الدولة القوية العادلة .. موضحًا أن التيار كان ومازال سينأى بها ويدعو لتحقيقها انطلاقا من الايمان العميق بأنها الضمانة الوحيدة لعدم تكرار ما حصل أو سيحصل من خطوب ومطبات تكلف شعبنا مزيدا من المحن والمآسي".

وأضاف، إن "العراق يعيش تحدي الوجود وهو ما يتطلب تغليب لغة العقل والمنطق والحوار لما فيه مصلحة الشعب العراقى وتغليبها على كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة".

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