استهداف زراعة ٣٠٠ فدان من مياه بئر بني بير في سيوة

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أعلن محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، مناقشة واستعراض أفضل السبل للاستفادة من مياه بئر بني بير، حيث تم حفر بئر عميق يستهدف ري حوالي ٣٠٠ فدان بطاقة ٢٥٠ م٣ ساعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور المهندس خالد الأباصيري مدير إدارة الموارد المائية والري بسيوة، وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لإدارة الري والصرف الزراعي، وأعضاء رابطة المزارعين.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة أن الدولة تنفذ مشروعات طموحة لتطوير قطاع الري والصرف الزراعي بالواحة؛ لوضع حل جذري لمشكلة الصرف الزراعي، حيث تم وفق المخطط حفر عدد من الآبار لتوفير مياه الرى للتوسع في الأراضي الزراعية.

وأوضح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع سير العمل بالمشروع؛ للوصول بسيوة إلى المستهدف في مجال قطاع الموارد المائية والري.