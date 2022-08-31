خبراء أمميون يدعون لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة التمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي

دعا خبراء أمميون الدول إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأشكال المتعددة للتمييز وانتهاك الحقوق التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي؛ وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، والذي يوافق 31 من أغسطس من كل عام.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الخبراء الأمميون: "نحتفل اليوم بإنجازات المنحدرين من أصل أفريقي وقدرتهم على الصمود في مواجهة الآثار المدمرة لجائحة كـوفيد-19 والعنصرية المنهجية والوحشية ذات النزعة العنصرية التي يرتكبها المسؤولون عن إنفاذ القانون، وأزمة المناخ، من بين تحديات أخرى".

أوضح بيان للأمم المتحدة أن اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، يمثل أيضا فرصة لتقييم التجارب الحية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم وتعزيز حقوقهم وحمايتها، لافتا الانتباه إلى التحديات والعقبات التي لا يزال الكثيرون يواجهونها في سبيل إعمال حقوقهم.

وسلط الخبراء الأمميون الضوء على أوضاع المهاجرين الهايتيين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي الذين يلتمسون اللجوء من أوكرانيا، ومحنة العمال المهاجرين من أصل أفريقي في الشرق الأوسط ودول الخليج، وكثير منهم ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل.

وأشار الخبراء إلى أنهم طالبوا مؤخرا بالمساءلة في مأساة مليلية، عندما توفي ما لا يقل عن 23 شخصا من الأفارقة كانوا يحاولون عبور الحدود الإسبانية المغربية في مليلية.

وقال الخبراء إن الصور المأساوية للأفارقة الذين قتلوا على حدود الاتحاد الأوروبي تتناقض بشكل حاد مع الدعم للأوكرانيين، وقد كشفت عن التحيزات العنصرية العميقة التي تقع في صميم العديد من السياسات والممارسات المعاصرة لمراقبة الحدود.

وأضاف الخبراء أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من أصل أفريقي لا يتعرضون لخطر الإيذاء غير المتناسب من النزاع فحسب، بل يواجهون أيضا انتهاكات جسيمة مثل الاحتجاز في ظروف غير إنسانية والاتجار بالبشر والاستغلال والنقل القسري أثناء سعيهم للقيام برحلات محفوفة بالمخاطر إلى بلدان أخرى؛ بحثا عن فرص أفضل.

وأكد الخبراء أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر إطارا قويا لحماية المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، إذ تعد الهجرة الدولية أمرا ثابتا وثمة العديد من العوامل الدافعة لهجرة ونزوح المنحدرين من أصل أفريقي- بما في ذلك تغير المناخ والصراع- جذور تاريخية عميقة في الممارسات الاستعمارية وموروثاتها المدمرة.

وشددوا على أنه يتعين على الدول ألا تحمي فقط حياة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي أثناء تنقلهم، بل أن تضمن أيضا الحفاظ على حقوقهم الإنسانية وكرامتهم من خلال تدابير حماية خاصة للفئات مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون ظروفا صحية، وهم الأكثر عرضة للخطر.

وأعرب الخبراء عن قلق خاص إزاء روايات المتعلقة بالتنميط العرقي والاستخدام المفرط للقوة وغيرها من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون -والتي لا يتم الإبلاغ عن الكثير منها إلى حد كبير، بسبب الخوف من الانتقام، والتجارب السلبية في التعامل السابق مع سلطات إنفاذ القانون- وافتقار المسؤولين عن إنفاذ القانون إلى الحساسية أو التدريب، الاعتقاد بأن الشكوى ستكون عديمة الجدوى، ونقص جمع البيانات المناسبة.

كما أشاد الخبراء بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اتخذت بعض الإجراءات الوقائية، مشددين على ضرورة فعل المزيد.

وقالوا: "ندعو الدول إلى مراعاة أشكال التمييز المتعددة والمترابطة والمركبة التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي في تعاملهم مع سلطات إنفاذ القانون".

ودعا خبراء الأمم المتحدة الدول إلى ترجمة التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير المساءلة وسبل الانتصاف، وإجراء تحسينات ملموسة في الوضع المعيشي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

يُشار إلى أن الخبراء الأمميون، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.