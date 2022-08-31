استقرار سعر صرف الليرة التركية بعد تغيير البنك المركزي لقواعد متطلبات الاحتياطي

شهد سعر صرف الليرة التركية تغييرا طفيفا اليوم الأربعاء، بينما عدّل البنك المركزي قواعد متطلبات الاحتياطي لتعزيز المدخرات بالليرة.

وتم تداول الليرة بشكل ثابت عند 18.1927 لكل دولار عند الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة صباح اليوم بتوقيت إسطنبول، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وسيُطلب من البنوك التجارية الحفاظ على معدل معين للتحويل من حسابات العملات الأجنبية إلى الحسابات بالليرة، بحسب القاعدة الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.

وسيتعين على المقرضين الذين لا يحتفظون بمعدل تحويل نسبته 10% لحسابات كل من الأفراد والشركات، ترك 5 نقاط مئوية إضافية من العملات الأجنبية في البنك المركزي.