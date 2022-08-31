ميكالي يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي في معسكر سبتمبر

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أعلن روجيه ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، قائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر المقبل، والذي اقيم بعد نهاية مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الممتاز.

ورفض المدرب البرازيلى مقترح الاكتفاء بالتدريبات خلال المعسكر وطالب بضرورة توفير مباريات تحضيرية للاعبين، وطالب تجهيز غرفة عمليات خاصة لمتابعة منتخب الناشئين الذي يقدم مردودا جيدا ببطولة العرب بالجزائر.

يذكر أن ميكالى ومحمود جابر المدير الفنى لمنتخب 2003 طلبا بأن تخوض الفرق وتحديدَا دوريات الشباب على أرضية من النجيل الطبيعي بدلاً من الصناعي.

وشهدت القائمة تواجد 30 لاعبا من ضمنهم أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، بالإضافة إلى حمزة علاء وأحمد سيد غريب لاعبا الأهلي، وجاءت كالتالي: