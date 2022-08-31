قال وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد نصار، إن الموسم السياحي الصيفي استقبل أكثر من مليون نصف وافد، محققا إيرادات للاقتصاد اللبناني بلغت 4.5 مليار دولار خلال موسم الصيف.

جاء ذلك في تصريحات لوزير السياحة، عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا، اليوم الأربعاء؛ لإطلاعه على نتائج الموسم السياحي في فصل الصيف.

وأضاف نصار أن اللقاء تناول خطة وزارة السياحة لموسمي الخريف والشتاء المقبلين والمشاريع التي ستطلقها الوزارة قريبا، بالإضافة إلى قضايا سياسية محلية.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة وستبدأ بتبني بعض المشاريع في إطار السياحة الرياضية والترفيهية، مؤكدا أن عمل المؤسسات السياحة وخاصة الفنادق وبيوت الضيافة كان ناشطا جدا.

وأشار إلى أن هناك عددا من الفنادق الـ 5 نجوم مغلقة بسبب انفجار ميناء بيروت البحري، موضحا أن بيوت الضيافة عوضت غياب الفنادق، مشيرا إلى أن هذه البيوت سيكون لها نقابة قريبا بعدما تجاوز عددها الـ 130 بيتا.

ولفت إلى أن موسم الصيف كان مزدهرا جدا كما كانت أعداد الحجوزات عالية نسبيا.