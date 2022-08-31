اليونان تسجل 50 ألفا و802 إصابة جديدة بفيروس كورونا و217 وفاة

سجلت اليونان 50 ألفا و802 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و217 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 4 ملايين و762 ألفا و827، والوفيات إلى 32 ألفا و552.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و395 ألفا و9 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.