توفي ميخائيل سيريجي جورباتشوف، السياسي السوفيتي الشهير، أمس الثلاثاء، عن عمر قارب 91 عاما، بعد رحلة مرضية طويلة، وذلك بحسب ما ذكر الإعلام الروسي المحلي.

ويعد جورباتشوف من بين أصحاب التأثير السياسي الكبير في خريطة السياسية الدولية، كونه آخر زعماء الاتحاد السوفيتي، لتشهد الجمهوريات السوفيتية استقلالا عن الكرملين، وذلك بعد توافق جورباتشوف مع الإدارة الأمريكية بوقف الحرب الباردة، والحد من سباق التسلح مع الولايات المتحدة، لينال من بعدها جائزة نوبل للسلام عام 1990.

وروى جورباتشوف، خلال مذكراته التي جاءت بعنوان "روسيا الجديدة"، كواليس آخر أيامه في قصر الكرملين مركز حكم الاتحاد السوفيتي، بعد أن قضى في السلطة نحو 3 سنوات، امتدت من عام 1988 وحتى 1991، ليسلم مفاتيح الكرملين لبوريس يلتستين، أول رئيس لجمهورية الاتحاد الروسي.

يقول جورباتشوف، في مذكراته: "وصلت إلى مكتبي بالكرملين في 26 ديسمبر 1991م، بعد أن اتفقت مع بوريس يلتسين على أنني سأخليه له بحلول 30 ديسمبر، وكان عمليا أن أنظم الأوراق والممتلكات الشخصية، غير أنني ركزت اهتمامي أساسا على ردود الفعل الآتية من أرجاء البلاد على إعلاني بأنني سأتنحى من منصب الرئاسة، واستعرضت الصحف والرسائل والبرقيات الواردة من المواطنين السوفيتيين"

وأضاف: "كان أكثرها يعرب لي عن مشاعر التعاطف وتمنيات الخير، ولكن كانت هناك رسائل أخرى، إذ كانت آلة صنع الأكاذيب والافتراءات قد بدأت تنفث سمومها حول موضوع الحسابات المصرفية المزعومة بي في سويسرا، والشقق الفاخرة (التي أملكها بالخارج)، دهشت لأن كثيرًا من الناس لم يكونوا قد أدركوا تمامًا أنهم سيحرمون من دولتهم".

وأكمل: "أغلب المرسلين يتفهمون الأسباب الكامنة وراء قراري، وأعرب كثير عن شكرهم لأنهم قد تحرروا من تهديد الحرب النووية، ومن الخوف من الحكم الاستبدادي، وعبروا كذلك عن الشكر للإنجاز الذي تحقق بنشر الديموقراطية والحرية، وتمنوا لي أن أعود إلى ساحة النشاط السياسي الوطني".

وتحدث جورباشوف عن لحظة إنسانية، قائلا: "وقّعت على صور لفريق الموظفين المقربين مني، مع رسالة تقول (لقد بدأنا المسيرة والحياة ستستمر، وعلى كل من يعتقد أن عصر جورباتشوف قد ولى إلى غير رجعة، أن يعيد النظر مرة أخرى، وما هذه إلا البداية).

وأضاف عن الواقعة، علّها تكون قد عكرت صفو لحظة القرب الإنساني التي عايشها؛ حيث أُخبر من أحد موظفي مكتبه، بأن "المشرفين الذين أرسلتهم إدارة بوريس يلتسين يطالبوننا بمغادرة الشقة الرئاسية بموسكو، وكذلك السكن الرسمي بالريف، وأنهم يرفضون تأمين عربات النقل عند الرحيل".