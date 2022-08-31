الألمان يرغبون في تمديد فترة العطلة الشتوية بالبوندسليجا لترشيد الطاقة

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن أغلب المشاركين يفضلون تمديد العطلة الشتوية في الدوري الألماني (بوندسليجا) أو حتى اللجوء في المستقبل لإقامة منافسات الموسم خلال عام ميلادي واحد، لمواجهة الأزمة المحتملة في الطاقة خلال الطقس البارد.

وبحسب شبكة "يوجوف" لأبحاث السوق فإن حوالي 58% من إجمالي 2126 مشارك في الاستطلاع الذي جرى في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكدوا أن هناك حاجة لفرض عطلة شتوية أطول ، بهدف ترشيد الطاقة المستخدمة في الأضواء الكاشفة والتدفئة تحت أرض الملعب، بجانب أمور أخرى، في ظل انضمام البوندسليجا لجهود توفير الطاقة.

وقال 35% من المشاركين في الاستطلاع أن هناك حاجة ماسة لهذه الخطوة، بينما عارض 21% من المشاركين تمديد فترة العطلة الشتوية فيما لم يكشف 22% من المشاركين عن رأيهم.

وستتوقف مسابقة البوندسليجا بين منتصف نوفمبر ومنتصف يناير، حيث تقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر ، علما بأن فترة العطلة الشتوية للبوندسليجا عادة ما تمتد لشهر واحد ، حيث تبدأ قبل أعياد الميلاد (الكريسماس) وتستمر حتى آواخر يناير.

ويساند أغلب المشاركين في الاستطلاع انطلاق منافسات الموسم في شهر مارس أو أبريل وختامه في نوفمبر بدلا من انطلاقه حاليا في أغسطس وختامه في مايو.

وتقام منافسات موسم الدوري المحلي في دول مثل النرويج والسويد ذات الطقس البارد، خلال عام ميلادي واحد فيما تحصل الدوريات الكبرى في أوروبا على عطلة أطول في فترة الصيف بين المواسم.