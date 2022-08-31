جفاف نهر الدانوب بأوروبا يكشف عن أجزاء من تاريخ الحرب العالمية الثانية

كشف الجفاف الذي شهدته أوروبا خلال الأيام الماضية، عن جزء من تاريخ الحرب العالمية الثانية المنسي تقريبًا، إذ تعرضت هياكل العشرات من البوارج الألمانية في الحرب العالمية الثانية إلى الغرق في نهر الدانوب، ومع انخفاض منسوب النهر ظهرت تلك الهياكل، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وكانت السفن التي لا يزال بعضها محملاً بالذخيرة، تابعة لأسطول ألمانيا النازية في البحر الأسود الذي أغرقه الألمان عمداً أثناء انسحابهم من رومانيا مع تقدم القوات السوفيتية.

ويفصل نهر الدانوب بين صربيا ورومانيا، وثاني أطول أنهار أوروبا، وقد عثر داخل النهر بالقرب من ميناء براهوفو الصربي على شواهد للحرب العالمية الثانية: برميل وقود وصاري مكسور.

ويقول المؤرخون إن ما يصل إلى 200 سفينة حربية ألمانية تم إغراقها في سبتمبر 1944 بالقرب من براهوفو في مضيق نهر الدانوب المعروف باسم البوابة الحديدية بناءً على أوامر من قائد الأسطول حيث تعرضوا لإطلاق نار كثيف من السوفييت.

وكانت الفكرة وراء الغرق المتعمد هي على الأقل إبطاء التقدم السوفيتي في البلقان، لكن تلك الحيلة لم تساعد في ألمانيا النازية التي استسلمت في مايو 1945، لكن هذا الحطام سبب متاعبًا للسلطات الصربية حيث أعاق حركة الشحن عند انخفاض منسوب المياه، وتخطط الحكومة الصربية الآن بدعم من الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ خطوات لإزالة الحطام.

وتشير التقديرات إلى أن المزيد من السفن تحت الماء، بما يصل إلى 40 سفينة، لكن تلك التي تعيق حركة الممر المائي في نهر الدانوب، خاصة خلال فترات انخفاض منسوب المياه.

ويقول الخبراء إن عملية الإنقاذ ستشمل إزالة المواد المتفجرة من السفن الغارقة ثم تدمير الحطام، بدلاً من سحب السفن خارج النهر.

ووافق الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي على تقديم قروض ومنح لتمويل عملية إزالة بعض السفن بالقرب من براهوفو من أجل تحسين القدرة المرورية على نهر الدانوب.

وتقدر التكلفة الإجمالية للعملية بحوالي 30 مليون يورو (30 مليون دولار)، منها حوالي 16 مليون من المنح.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في صربيا، إيمانويل جيوفريه، خلال رحلة قام بها مؤخرًا إلى موقع الحطام: "لقد غرقت هذه السفن وظلت مستلقية على قاع النهر منذ ذلك الحين، وهذه مشكلة إنها مشكلة بالنسبة لحركة المرور على نهر الدانوب، فهي تقيد القدرة على الحركة، إنها خطر لأن بعض السفن لا تزال تحتوي على ذخائر غير منفجرة".