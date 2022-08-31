انطلاق فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفقد محطة زابوريجيا النووية

غادر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في المنطقة التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس البعثة رافائيل جروسي قبل مغادرته كييف:"سنقضي بضعة أيام هناك". وأضاف إنه و13 خبيرا سيذهبون إلى هناك لتحقيق الاستقرار في الوضع قدر الإمكان.

ويأمل رئيس الوكالة في إجراء محادثات مع الموظفين الأوكرانيين في محطة توليد الكهرباء خلال الزيارة.

وشدد جروسي على أن فريقه تلقى جميع ضمانات المرور الآمن اللازمة للرحلة الطويلة إلى منطقة الحرب التي تبعد نحو 450 كيلومترا عن كييف.

وشدد قبل أن ينطلق في قافلة من 10 سيارات دفع رباعي بيضاء تحمل علامات الأمم المتحدة، على "أننا ذاهبون إلى أراض محتلة وهذا يتطلب ضمانات صريحة، ليس فقط من الجانب الروسي، ولكن أيضا من جمهورية أوكرانيا" .

يشار إلى أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية هي الأكبر في أوروبا. ويبلغ صافي إنتاجها 9500 ميجاوات وكانت تضم أكثر من عشرة آلاف موظف قبل بدء الحرب. واحتلت القوات الروسية المحطة بعد فترة وجيزة من بدء غزو أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت محطة توليد الكهرباء لحرائق متكررة، وتبادلت كييف وموسكو اللوم على بعضهما البعض، مما أثار قلقا دوليا بشأن كارثة نووية محتملة.