تايوان تسجل 34 ألفا و623 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

سجلت تايوان، اليوم الأربعاء، 34 ألفا و623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 21 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية وهو 7607، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل 5 ملايين و308 آلاف و29 حالة إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 5 ملايين و280 ألفا و142 حالة إصابة محلية.

وبتسجيل 21 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 9914 منذ بدء الجائحة.