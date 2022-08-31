اسدل الستار عن النسخة الحالية لبطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022، بتتويج الزمالك باللقب الرابع عشر في تاريخه وللمرة الثانية له على التوالي، قبل الوصول لمحطة النهاية بـ 3 جولات.

وفي السطور التالية نستعرض جميع المعلومات عن النسخة الحالية التي ظلت إثارتها مستمرة حتى الجولة الأخيرة، حيث حددت الجولة الأخيرة الفريق الهابط الثالث وهو الجونة بعد صراع قوي مع المقاولون وغزل المحلة.

وظل ملف الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية منفتح حتى الجولة الأخيرة حيث ضمن كل من إيسترن كومباني ومصر المقاصة الهبوط مبكرا، وظل الصراع قائما بين غزل المحلة والمقاولون العرب والجونة وفي النهاية حم الفريق الساحلي المقعد الثالث ليهبط رسميا بعد مرور 4 سنوات على صعوده للممتاز.

حيث احتل مصر للمقاصة المركز الـ18 والأخير في جدول التريتب بعدما جمع 15 نقطة فقط، ومنذ صعوده للدوري لأول مرة في موسم 2010-2011 هبط المقاصة للمرة الأولى في تاريخه من المسابقة.

أما إيسترن كومباني فجمع 33 نقطة في مشاركته الأولى بالدوري ولكن تلك النقاط لم تكن كافية للبقاء في البطولة، أما الجونة فانهى البطولة وفي رصيده 36 نقطة وهبط للدرجة الثانية للمرة الثانية في تاريخه بعدما عاد للدوري الممتاز في موسم 2018-2019.

وفي المقابل صعدت 3 أندية من الدوري الدرجة الثانية وهم أسوان والداخلية وحرس الحدود.

وبخصوص المشاركات الإفريقية، فمن المقرر أن يلعب الزمالك والأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل، بعدما حقق الزمالك اللقب، أما الأهلي فتفوق على بيراميدز في ترتيب مواجهات الدور الأول وذلك على رغم إنهائه الموسم في المركز الثالث بفارق نقطة عن منافسه الذي حل وصيفا للمرة الأولى في تاريخه.

ويشارك بيراميدز في الكونفدرالية للموسم الرابع على التوالي، ويتواجد في الكونفدرالية أيضا فريق فيوتشر الذي صعد للدوري الممتاز بداية الموسم واستطاع التفوق على الجميع بنهاية الدور الأول ليخطف بطاقة المشاركة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وذلك على الرغم من إنهاء فيوتشر للموسم خامسا بفارق المواجهات المباشرة عن طلائع الجيش الذي أنهى الموسم رابعا وبالتالي سيشارك في البطولة العربية.