 وزير المعادن بالسودان: 450 مليون دولار حجم الاستثمارات الأسترالية في السودان - بوابة الشروق
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وزير المعادن بالسودان: 450 مليون دولار حجم الاستثمارات الأسترالية في السودان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 11:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 11:18 م

كشف وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبد الله، اليوم عن حجم الاستثمارات الأسترالية في السودان، مؤكدا أنها تتجاوز أكثر من 450 مليون دولار.

وأوضح وزير المعادن، خلال مشاركة في فعاليات المؤتمر الأسترالي الإفريقي للثروة المعدنية السنوي بمدينة بيرث، أن الاستثمارات الأسترالية تتمثل في شركة بيرس الأسترالية العاملة في مربع 14 بولاية نهر النيل والتي تستثمر أكثر من 450 مليون دولار، متوقعا أن يبدأ الإنتاج قريبا في هذا المربع وأن الإنتاج المنتظر يقارب الـ 7 أطنان من الذهب.

وأعلن عن استعداد السودان لزيادة فرص الاستثمار والشراكة مع الجانب الأسترالي باعتبارها دولة رائدة في مجال التعدين، مؤكدا أن المرحلة القادمة سوف تشهد الترويج لفرص الاستثمار في معادن النحاس ،الحديد والذهب، والرصاص وغيرها من المعادن.

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