رومانيا تسجل 4046 إصابة جديدة بكورونا و34 حالة وفاة

سجلت رومانيا، 4046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و34 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاربعاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و216 ألفا و257، وترتفع الوفيات إلى 66 ألفا و673 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.