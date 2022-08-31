نائب يعتزم تقديم طلب إحاطة بشأن تكريم وزير التعليم لـ لبلبة: المعلمون أولى

قال محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن قيام وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بتكريم الفنانة لبلبة.

وأوضح، اليوم الأربعاء: "تفائلنا كثيرًا بتغيير وزير التربية والتعليم السابق الدكتور طارق شوقي، والاستعانة بنائبه الدكتور رضا حجازي في حقيبة التعليم التي تحتاج إلى علاج جذري لكل أركان منظومتها، بداية من المعلم مرورًا بالطالب وصولًا إلى المدرسة، ومن جانبنا كنواب في البرلمان أعلنا دعمنا ومساندتنا له".

وأضاف أن وزير التعليم الجديد، بدلًا من أن يقوم بجولات ميدانية على أرض الواقع للمدارس للوقوف على حقيقة المنظومة والاستماع إلى رؤى وأفكار المعلمين والخبراء والمعنيين بالشأن التعليمي في مصر، لوضع خارطة عمل واستراتيجية للمنظومة خلال الفترة المقبلة، وجدناه يقوم بتكريم الفنانة القديرة "لبلبة" عن دورها في أحد المسلسلات، قامت فيه بدور مدير مدرسة.

وتابع: "كنا ننتظر منه أن يقوم بتكريم أبناء المنظومة التعليمية، الجنود الحقيقيين، من مديري ومديرات المدارس الموزعين على محافظات مصر، الذين يتكبدون الجهد والعرق ويتحملون الكثير والكثير من أجل تأدية رسالتهم على أكمل وجه من أجل وطنهم، في ظروف لا تخفى على الوزير".

وأكمل: "كنا ننتظر من الوزير الجديد، تكريم العشرات من أبناء مصر من المعلمين المثاليين، وهم ما أكثرهم، الذين يتحملون من أجل وطنهم في ظل رواتبهم الزهيدة التي لا تخفى أيضًا على الوزير".

وأكد أنه يقدر الفن ورسالته، لكن أولويات المرحلة الراهنة تتطلب من الوزير أن يتفرغ لحل مشاكل المنظومة ووضع حلول لها، وليس الذهاب لتكريم فنانة عن دورها في أحد المسلسلات، فهذا ليس دوره الذي يتقاضى من أجله راتبًا.